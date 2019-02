Además, pueden verse fotos de producción de diversas épocas y de sus distintos looks (de los brillos de Micky y el estilo sport de Luismi hasta los trajes oscuros que usa Luis Miguel), y un ida y vuelta entre sus imágenes históricas y las de Luis Miguel, la serie, ficción de trece capítulos en la que el mismo abrió al público algunas puertas de su historia oculta. "Me contó muchas otras cosas de su vida, pero me pidió que no las compartirá", comparte Diego Boneta, su protagonista. El especial cuenta los diez principales secretos que develó la temporada inicial.