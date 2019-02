–No comparto su manera de pensar. Siento que hay mucho discurso violento, que es parte de una generación, de una forma de entender el mundo. A mí de chico me violentaron muchísimo: en la escuela y en mi familia. En casa me pegaban y en el colegio de curas -no voy a profundizar en esto- me abusaban. "Vos tenés que jugar al fútbol", me decía el profesor de Educación Física. Un poco más grande, tuve que hacer el servicio militar. Viví con desesperación el hecho de tener que agarrar un arma. Salí de ahí con un cálculo en el riñón. Nunca estuve de acuerdo con eso.