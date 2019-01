Lo acompaña una rubia y no una morocha porque está separado de Sofía Sorrenti (22), su ex y madre de su hijo, Bautista (1 año y cinco meses). "Con Martu estamos bien. No hay nada que apurar. Tranquilos…", le contesta el actor a GENTE después de ser descubierto con ¿su nueva conquista? en la playa. Y se excusa por no dar detalles, para no generar más escándalo. De todos modos, se sabe que la rubia en cuestión es la bailarina Martina Scigliano (28).