Sofía Sorrenti (22), la mamá de su hijo, prefiere no ser parte de las fotos. Los papás de Bautista están separados desde junio del 2018. Se habían conocido en el 2016 y el primer hijo de ambos había llegado en julio del 2017. "Debo aceptar que los rumores de romance con Barbie Silenzi influyeron. Pero no son ciertos. Con ella no pasó nada", le aseguró a GENTE en su momento.