Leyó más de un libro sobre esta espera. Sin embargo asegura: "No me ataría a un método o a una filosofía de crianza. Porque siento que todo eso condiciona al bebe. Y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Hasta que no conozca a mi hijo, no sabré qué es lo que quiere, qué lo hace feliz. Pero hasta entonces claro que no me contendré de hacer colecho y todo lo que me surja (se ríe)".