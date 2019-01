Ingrid Grudke se volvió a enamorar: "Me buscó mucho… Pero a veces, cuando sos un sex symbol –o como me quieran llamar– no todos se animan" La modelo y actriz está de novia hace seis meses con Martín Colantonio -ex de la vedette Eunice Castro-, empresario y marplatense. Luego de terminar su relación con Cristóbal López, hoy preso en la cárcel de Ezeiza, disfruta de la playa en La Feliz y asegura: “Nos conocimos a fines de febrero y recién en julio se dio la magia”.