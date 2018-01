–¿En un mundo donde la moda ni asomaba?

–Mi mamá miraba a Ante Garmaz. Y creo que todas las mujeres tenemos algún interés, estés dónde estés… Ella sabía coser y me enseñaba a hacerlo los días de lluvia. Así vivimos hasta mis doce años, cuando nos mudamos a Oberá para que yo empezara el secundario. Era muy flaquita, re naif. Usaba alpargatas y mis compañeros se reían. A los catorce me salieron las curvas. Pero no me producía ni usaba mini. Sólo pensaba en jugar al vóley, básquet y fútbol. Mis amigas me decían que me mostrara. Entonces empecé a participar como reina de varios concursos. Me vestía de paisana y me subía a la carroza. No me interesaba que me mirasen: sólo me gustaba conocer lugares nuevos. Cuando terminé el colegio, empecé a estudiar Diseño Gráfico en la Facultad de Arte de Oberá. A otra ciudad no me podría ir. En mi casa había capital, pero no dinero. Ya desde los catorce trabajaba en la farmacia de una amiga.