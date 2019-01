–¿Qué edad tienen sus hijos, Rich? ¿Cómo les regula el acceso a las páginas de Internet?

–Ya no puedo: Cumplieron 24 y 27 años. Tuve hijos a los 12… (carcajada).

–Con razón. Por algo al informarnos sobre sus antecedentes laborales dudamos entre si era un director de cine de 55 años o en realidad un niño escondido en un director de esa edad…

–Gracias por lo de "niño" (amaga con sacar dinero de su bolsillo, al tiempo que amagamos con aceptarlo). Pegaste en el clavo, en serio. Siempre que pienso en mi edad me siento como un chico de 12 o 13 años que vive en un mundo de adulto. Hasta que observo mi reflejo en el espejo y comprendo que es al revés. Me gustó la figura de "un niño escondido en un director de cine de 55 años". ¿Te la puedo tomar prestada?