Colombia

Abelardo de la Espriella sigue sumando apoyos para ‘La selección del Tigre’: estos son los nombres que llegan a la campaña

En la recta final de la contienda presidencial, el aspirante de la derecha consolidó nuevos respaldos de personalidades del entretenimiento, referentes deportivos y representantes de diversos sectores productivos del país

Guardar
Google icon

Miguel Ángel Borja, Amparo Grisales y Nairo Quintana aparecen entre las figuras que manifestaron afinidad con la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @DELAESPRIELLAE/X

La campaña de Abelardo de la Espriella continúa con la sumatoria de respaldos provenientes de distintos sectores del entretenimiento y el deporte. El candidato, que avanzó a las elecciones de segunda vuelta tras imponerse en la primera jornada electoral, volvió a mostrar el apoyo de figuras reconocidas mientras se prepara para enfrentar en las urnas a Iván Cepeda.

La estrategia de sumar voces conocidas del escenario público colombiano tomó fuerza durante las últimas semanas y ahora registra nuevos nombres. En esta ocasión, el abogado, conocido entre sus simpatizantes como “el Tigre”, recibió el respaldo de personalidades con trayectoria en el fútbol, el ciclismo y la televisión.

PUBLICIDAD

Los nuevos respaldos se incorporaron a una lista que ya reúne artistas, presentadores, actores y exdeportistas; la campaña dio visibilidad a estos apoyos bajo el concepto de “La selección del Tigre”, una iniciativa dentro de la campaña con la que De la Espriella busca asociar la contienda electoral con un mundial de fútbol y con la idea de un equipo conformado por diferentes figuras públicas.

- crédito @delaespriella_style - @@agrisales333/Instagram - Rodrigo Valle/Reuters
Abelardo de la Espriella sumó el apoyo de Miguel Ángel Borja, Nairo Quintana y Amparo Grisales a su campaña - crédito @delaespriella_style - @@agrisales333/Instagram - Rodrigo Valle/Reuters

Así construye ‘La selección del Tigre’ el aspirante presidencial

Entre los nombres que aparecieron en esta nueva etapa de adhesiones figura Miguel Ángel Borja; el futbolista colombiano, que desarrolla su carrera profesional en el club Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, sostuvo una conversación telefónica con el candidato presidencial en la que se mostró feliz haciendo el famoso saludo militar, que también caracteriza a la candidatura de De la Espriella.

PUBLICIDAD

Según la información divulgada por el mismo aspirante, el contacto entre ambos permitió expresar respaldo a la aspiración de De la Espriella. La inclusión de Borja amplió la presencia de referentes deportivos que han decidido manifestar públicamente afinidad con la candidatura del dirigente político.

Miguel Ángel Borja se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Agustin Marcarian/Reuters
Miguel Ángel Borja se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Agustin Marcarian/Reuters

La campaña también informó sobre el apoyo de la actriz Amparo Grisales. La artista, conocida como “la diva de Colombia” y por su participación como jurado en el reality musical Yo me llamo, desde 2011, apareció entre las personalidades que expresaron cercanía con el proyecto político del aspirante presidencial.

De acuerdo con otra llamada, Amparo Grisales afirmó estar “firmes por la patria”, frase que hace parte de la campaña de De la Espriella. Su nombre se sumó así a la lista de representantes del sector del entretenimiento que hicieron público su respaldo.

Amparo Grisales
Amparo Grisales expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @agrisales333/Instagram

La jornada de adhesiones incluyó además al ciclista Nairo Quintana. El corredor colombiano, reconocido por su victoria en el Giro de Italia de 2014, apareció entre las figuras que expresaron apoyo al candidato de cara a la segunda vuelta presidencial.

La llegada de Quintana fortaleció la presencia de deportistas dentro del grupo de respaldos que rodea la candidatura. El ciclista se unió a otros nombres del deporte que ya habían expresado su acompañamiento durante la campaña.

Nairo Quintana apareció entre los apoyos del candidato presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito AFP
Nairo Quintana apareció entre los apoyos del candidato presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito AFP

Antes de estos nuevos anuncios, Abelardo de la Espriella ya contaba con el apoyo de figuras como Manuel Turizo, Johanna Fadul, Cristina Hurtado, Silvestre Dangond, Iván Villazón, el actor Caremonja, Marbelle, Peter Manjarrés y Laura Acuña, entre otros representantes del entretenimiento.

En el ámbito deportivo, la campaña ya cuenta con el respaldo de Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino “Tino” Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y John Harold Lozano, entre otros, y que ahora suma nuevos miembros para ‘La selección del Tigre’.

La suma de estos apoyos ocurre durante la recta final de la campaña presidencial, una etapa en la que los candidatos buscan ampliar su alcance entre distintos sectores de la ciudadanía. Los respaldos públicos por parte de artistas y deportistas se convirtieron en uno de los elementos visibles de la estrategia de De la Espriella.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
Figuras del deporte respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo - crédito @delaespriella_style/Instagram

Con estos respaldos provenientes del entretenimiento, el deporte y distintos ámbitos de la actividad nacional, así como de dirigentes políticos, empresarios del sector ganadero, representantes del sistema financiero y otros sectores, la campaña de Abelardo de la Espriella busca fortalecer su posición de cara a la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAmparo GrisalesMiguel Ángel BorjaNairo QuintanaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Las acusaciones se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Alerta por correos fraudulentos con resultados falsos de pruebas médicas: “¡No los abra!"

Desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá se emitió un llamado a la ciudadanía a no interactuar con estos mensajes y tramitar una denuncia formal

Alerta por correos fraudulentos con resultados falsos de pruebas médicas: “¡No los abra!"

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 11 de junio de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 11 de junio de 2026

Resultados Super Astro Sol hoy 11 de junio: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 11 de junio: verifique el signo ganador

Miles de trabajadores serán indemnizados en caso de ser despedidos al finalizar un contrato por obra o labor: la Corte Suprema dio las razones

La decisión del alto tribunal incluye obligaciones documentales más estrictas para las empresas involucradas en proyectos de duración limitada y fortalece la posición de quienes buscan reclamar sus derechos laborales

Miles de trabajadores serán indemnizados en caso de ser despedidos al finalizar un contrato por obra o labor: la Corte Suprema dio las razones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Deportes

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y otros equipos

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y otros equipos

Cuál es la situación del técnico Diego Arias en Atlético Nacional: el club aclaró su posible salida

Tulio Gómez chocó con un periodista sobre un posible fichaje para el América de Cali: “Es falso”

Juan Carlos Osorio sugirió a Néstor Lorenzo cómo debería jugar la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026