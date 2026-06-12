Abelardo de la Espriella sigue sumando apoyos para ‘La selección del Tigre’: estos son los nombres que llegan a la campaña

Miguel Ángel Borja, Amparo Grisales y Nairo Quintana aparecen entre las figuras que manifestaron afinidad con la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @DELAESPRIELLAE/X

La campaña de Abelardo de la Espriella continúa con la sumatoria de respaldos provenientes de distintos sectores del entretenimiento y el deporte. El candidato, que avanzó a las elecciones de segunda vuelta tras imponerse en la primera jornada electoral, volvió a mostrar el apoyo de figuras reconocidas mientras se prepara para enfrentar en las urnas a Iván Cepeda.

La estrategia de sumar voces conocidas del escenario público colombiano tomó fuerza durante las últimas semanas y ahora registra nuevos nombres. En esta ocasión, el abogado, conocido entre sus simpatizantes como “el Tigre”, recibió el respaldo de personalidades con trayectoria en el fútbol, el ciclismo y la televisión.

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Los nuevos respaldos se incorporaron a una lista que ya reúne artistas, presentadores, actores y exdeportistas; la campaña dio visibilidad a estos apoyos bajo el concepto de “La selección del Tigre”, una iniciativa dentro de la campaña con la que De la Espriella busca asociar la contienda electoral con un mundial de fútbol y con la idea de un equipo conformado por diferentes figuras públicas.

Abelardo de la Espriella sumó el apoyo de Miguel Ángel Borja, Nairo Quintana y Amparo Grisales a su campaña - crédito @delaespriella_style - @@agrisales333/Instagram - Rodrigo Valle/Reuters

Así construye ‘La selección del Tigre’ el aspirante presidencial

Entre los nombres que aparecieron en esta nueva etapa de adhesiones figura Miguel Ángel Borja; el futbolista colombiano, que desarrolla su carrera profesional en el club Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, sostuvo una conversación telefónica con el candidato presidencial en la que se mostró feliz haciendo el famoso saludo militar, que también caracteriza a la candidatura de De la Espriella.

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Según la información divulgada por el mismo aspirante, el contacto entre ambos permitió expresar respaldo a la aspiración de De la Espriella. La inclusión de Borja amplió la presencia de referentes deportivos que han decidido manifestar públicamente afinidad con la candidatura del dirigente político.

Miguel Ángel Borja se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Agustin Marcarian/Reuters

La campaña también informó sobre el apoyo de la actriz Amparo Grisales. La artista, conocida como “la diva de Colombia” y por su participación como jurado en el reality musical Yo me llamo, desde 2011, apareció entre las personalidades que expresaron cercanía con el proyecto político del aspirante presidencial.

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De acuerdo con otra llamada, Amparo Grisales afirmó estar “firmes por la patria”, frase que hace parte de la campaña de De la Espriella. Su nombre se sumó así a la lista de representantes del sector del entretenimiento que hicieron público su respaldo.

Amparo Grisales expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @agrisales333/Instagram

La jornada de adhesiones incluyó además al ciclista Nairo Quintana. El corredor colombiano, reconocido por su victoria en el Giro de Italia de 2014, apareció entre las figuras que expresaron apoyo al candidato de cara a la segunda vuelta presidencial.

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La llegada de Quintana fortaleció la presencia de deportistas dentro del grupo de respaldos que rodea la candidatura. El ciclista se unió a otros nombres del deporte que ya habían expresado su acompañamiento durante la campaña.

Nairo Quintana apareció entre los apoyos del candidato presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito AFP

Antes de estos nuevos anuncios, Abelardo de la Espriella ya contaba con el apoyo de figuras como Manuel Turizo, Johanna Fadul, Cristina Hurtado, Silvestre Dangond, Iván Villazón, el actor Caremonja, Marbelle, Peter Manjarrés y Laura Acuña, entre otros representantes del entretenimiento.

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En el ámbito deportivo, la campaña ya cuenta con el respaldo de Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino “Tino” Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y John Harold Lozano, entre otros, y que ahora suma nuevos miembros para ‘La selección del Tigre’.

La suma de estos apoyos ocurre durante la recta final de la campaña presidencial, una etapa en la que los candidatos buscan ampliar su alcance entre distintos sectores de la ciudadanía. Los respaldos públicos por parte de artistas y deportistas se convirtieron en uno de los elementos visibles de la estrategia de De la Espriella.

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Figuras del deporte respaldan la candidatura de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo - crédito @delaespriella_style/Instagram

Con estos respaldos provenientes del entretenimiento, el deporte y distintos ámbitos de la actividad nacional, así como de dirigentes políticos, empresarios del sector ganadero, representantes del sistema financiero y otros sectores, la campaña de Abelardo de la Espriella busca fortalecer su posición de cara a la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.