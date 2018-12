De regreso a Estados Unidos, ella continuará con sus actividades como modelo y actriz, y él con la filmación de Once upon a time in Hollywood, la novena película de Tarantino que co-protagoniza con Brad Pitt. ¿Si habrá que esperar a la alfombra roja de este film para verlos a los dos juntos de gala? ¿O nos darán la sorpresa de venir de paseo a la Argentina para visitar a los parientes de Camila? Todo está por verse, pero hoy el futuro es de ellos.