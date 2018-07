Entretanto, aclaremos que la diferencia de edad no es problema para Leo y Cami. Hace ya ocho meses que están en pareja, y según sus íntimos la relación se consolida cada día más. Eso, aclaran las mismas fuentes, sin distraerlos de sus carreras. Ella, mujer independiente con un millón de seguidores en Instagram, ya posó para Victoria's Secret y Topshop, fue portada de Vogue, participó en tres filmes (Bukowski, Death Wish y Never Goin' Back) y pretende pisar fuerte en la actuación.