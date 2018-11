"Estamos a pleno, a punto de volver a ensayar–cuenta Godoy en un descanso–. Me convocaron hace unos meses, pero como me pidieron máxima discreción, no lo dije antes. Yo no armé el espectáculo, simplemente soy la única artista que tendrá su parte solista. Y obviamente, bailaré tango. El resto será un ballet que recorrerá las distintas regiones argentinas donde hay bailes tradicionales. En la parte de tango estarán los chicos de mi compañía, que no entraron por mí, sino que se presentaron a una estricta audición. Me alegró mucho que los hayan elegido, porque mostró el nivel con que trabajamos".