–¿Con quién de tu familia hablaste por primera vez de tu sexualidad?

–Con mi hermano mayor, que me lleva 18 años. A mis catorce me encaró y me dijo: "Lo que a vos te pasa es lícito. No te sientas culpable. Tenés que enamorarte de un hombre, hacer tu vida y ser feliz". Cuando terminé el secundario me vine a vivir a Buenos Aires con él. Quería recibirme de contador en la UBA, una carrera que mi papá no pudo terminar. Pensé que eso lo haría sentir orgulloso de mí. Pero mi hermano también me ponía límites, como mis viejos, y un día no aguanté más y me largué a la puta calle, para ser libre.