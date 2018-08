–Somos cinco hermanos; yo soy la segunda. Cuando conocí a mi novio, él ya sabía que me venía para acá, por ejemplo. La vamos llevando bien, aunque al principio costó. El viaje acá me lo pagué yo: trabajé para conseguir el dinero. Como cumplí 21, no me pudieron decir que no. No es que les encante que esté en Haití ahora, pero me apoyan y se preocupan.