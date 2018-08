–Las emociones como papá me llevan a pensar un día de una manera y el siguiente de otra. Cuando me abstraigo y me pongo en "modo abogado", hay una vieja frase que dice que cuando la cosa parece complicada la explicación más sencilla es la correcta. Salvo que los hayan secuestrado, como sugiere una de las teorías, no hay posibilidad de que hayan podido sobrevivir tanto tiempo. Incluso flotando en superficie hace mucho que se hubieran quedado sin agua potable y alimentos. Parecería que lo más probable es que la nave esté en uno de esos cañadones y ningún buque de superficie lo haya visto. Por eso tengo mucha fe en que los encontremos.