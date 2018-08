Cuando encararon el primer viaje a Nueva York, Marley (48) le advirtió a la producción: "Vamos a ver cómo nos adaptamos. Si vemos que se complica, me vuelvo con Mirko y el programa se termina". En eso no había vuelta atrás. Después de tres meses, el bebé recorrió más de 60 mil kilómetros (la vuelta al mundo a la altura del Ecuador son 40 mil…).

Al papá no le resultó nada fácil preparar la valija de su hijo: tenía que llevar mucha ropa para los diferentes climas, ya que estuvieron en el invierno de Montreal y Nueva York, para pasar al verano de Asia y Europa.