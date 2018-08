Mercedes González es la abuela de Camila Martínez (10). Mientras espera que su nieta retire la primera comida del día, cuenta que los anteojos que lleva puestos la nena se los consiguió Sandra. "Le comenté que había que sentarla en la primera fila, porque no veía bien. Después la llevamos al oculista y cuando le recetaron los anteojos, no sólo me los consiguió, sino que me los terminó llevando a mi casa", recuerda.