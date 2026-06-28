EN VIVO | Estados Unidos desplegó un buque de combate y helicópteros para aumentar su ayuda a Venezuela en medio de las operaciones de rescate

El número de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles alcanzó 1.430 personas muertas, según el último informe oficial del sábado. La emergencia, que dejó graves daños en el estado La Guaira, llevó a las autoridades a declarar la zona como área de desastre y a establecer el control militar en la región.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, precisó que los terremotos provocaron 3.238 heridos y afectaron a 3.142 familias, la mayoría residentes en La Guaira. “Solicito a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular para facilitar el traslado de la maquinaria pesada y de los heridos”, expresó.
Las operaciones de rescate se intensificaron casi 72 horas después del desastre, con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. Las autoridades informaron que se movilizaron más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos venezolanos para asistir a las víctimas. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención en el marco del dispositivo de emergencia.
El estado La Guaira se mantiene como el foco principal de las operaciones, tras registrar el mayor número de víctimas y daños materiales derivados de los sismos. La zona continúa bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Gobierno venezolano analiza cómo avanzar en los casos de las familias que lo perdieron todo en los terremotos
La presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó durante la madrugada del domingo una reunión con miembros del Gabinete presidencial la revisación de políticas de protección dirigidas a las familias afectadas por los sismos. En el encuentro, las autoridades definieron las acciones operativas para la instalación inmediata de refugios temporales y evaluaron el avance de los proyectos de reconstrucción prioritaria de infraestructuras dañadas.
El equipo de trabajo incluyó a los vicepresidentes sectoriales de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; Economía y Finanzas, Calixto Ortega; del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; y de Planificación, Ricardo Menéndez.
Las autoridades acordaron priorizar la instalación de refugios para quienes perdieron sus bienes por el desastre y realizar un seguimiento estricto a los proyectos de recuperación en las zonas afectadas.
Estados Unidos desplegó un buque de combate y helicópteros para aumentar su ayuda a Venezuela en medio de las operaciones de rescate
El Comando Sur de Estados Unidos resaltó en redes sociales el apoyo del USS Billings desde el mar frente a las costas de Venezuela.
En una publicación vía X, el cuerpo militar posteó imágenes de las maniobras estadounidenses en medio del apoyo a las víctimas de los terremotos: “Una mirada al buque de combate litoral USS Billings (LCS 15) y un helicóptero MH-60R Seahawk embarcado con el Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo (HSM) 48 apoyando las operaciones de ayuda por el terremoto en Venezuela en el Mar Caribe″.
“Bajo la dirección del Comando Sur de EEUU, las fuerzas militares asignadas están apoyando la asistencia por desastres de EEUU, liderada por el Departamento de Estado, al pueblo de Venezuela en las secuelas de los terremotos del 24 de junio de 2026″, escribió la cuenta de X oficial del cuerpo castrense.
Delcy Rodríguez supervisó el centro de acopio para damnificados en La Guaira
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó el centro de acopio principal en el Complejo Deportivo José María Vargas del estado La Guaira, con el objetivo de supervisar la recepción y distribución de insumos dirigidos a la población damnificada por la emergencia sísmica que afectó a miles de ciudadanos en la región costera.
Rodríguez recordó que las donaciones voluntarias se reciben formalmente en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota y en la Almacenadora Caracas, desde donde se despacha la carga hacia el litoral central para mantener un flujo constante de ayuda a las comunidades vulnerables.
Durante su recorrido, la mandataria constató la amplia participación de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las tareas de clasificación, organización y control de prendas de vestir, medicamentos y alimentos esenciales, que los equipos de logística distribuyen de manera directa a centros de refugio temporal, hospitales y comedores populares.
Rodríguez destacó que este despliegue operativo se realiza en coordinación con el Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Sociales, la Gobernación de La Guaira y la Alcaldía local, instituciones que suman capacidades técnicas y humanas para asegurar el suministro oportuno de bienes a las familias afectadas por la tragedia.
La presidenta encargada ratificó el compromiso del Estado venezolano a través del sistema de protección social y el respaldo de expresiones de solidaridad internacional, asegurando que ninguna persona ni núcleo familiar afectado se encuentra en situación de abandono o desamparo institucional durante el proceso de recuperación nacional.
Puerto Rico habilitó centros de acopio en apoyo a Venezuela
En cumplimiento de las directrices del Gobierno de Puerto Rico, este domingo abren centros de acopio en distintos municipios para asistir al pueblo venezolano tras los dos terremotos consecutivos que afectaron a Venezuela. La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, informó que estos espacios operarán hasta el jueves 2 de julio, y estarán disponibles el domingo de 09:00 a 17:00 horas, y del lunes al jueves de 10:00 a 18:00 horas.
Rivera Santana destacó la amplia respuesta de ciudadanos, organizaciones y municipios interesados en colaborar, y aseguró que trabajan para agilizar la coordinación y apertura de los centros. En estos puntos de recolección, cualquier persona podrá entregar su ayuda y participar en el esfuerzo humanitario.
La iniciativa tiene como objetivo la recaudación de suministros médicos y de primeros auxilios, como gasas, vendas, guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, guantes de trabajo y cascos de seguridad, destinados a apoyar a la población venezolana afectada por los sismos.
Rescatan a un niño de 11 años tres días después de los terremotos en Venezuela
Un niño de 11 años fue rescatado de entre los escombros más de tres días después de que dos terremotos azotaran Venezuela, según informó el sábado la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Hace unos minutos, un niño de 11 años fue rescatado con vida en Caraballeda. En este momento, cada vida es una fuente de esperanza para Venezuela”, expresó en una publicación en X.
Venezuela habilitó un número de emergencia para atención de menores en situación de riesgo
Las autoridades del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) habilitaron el número telefónico +58 424-8930561 para que la ciudadanía pueda reportar situaciones de riesgo o casos de menores extraviados de manera directa y efectiva. El comunicado oficial invita a realizar reportes mediante WhatsApp o SMS, con el objetivo de asegurar un servicio activo y disponible las 24 horas del día para brindar asistencia oportuna.
El canal de comunicación está diseñado para ofrecer respuestas rápidas y mantener la confidencialidad de la información, garantizando así la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia. Para información adicional o seguimiento de las acciones institucionales, los ciudadanos pueden contactar al Idenna a través de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
El doble terremoto de Venezuela en cifras
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, reportó el sábado al menos 1.430 personas fallecidas, mientras que 3.238 resultaron heridas y 3.142 familias quedaron damnificadas. De acuerdo con la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los sismos.
En las últimas horas, Venezuela recibió 17 vuelos con más de 1.600 miembros de equipos de rescate y se prevé la llegada de 25 vuelos adicionales en las próximas 24 horas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos arribaron al país, y se espera la incorporación de equipos de diez naciones más. Cientos de voluntarios venezolanos también participan en labores de salvamento y en la organización de donaciones y recolección de insumos.
Desde los terremotos principales, el país ha registrado 432 réplicas, según el balance del presidente del Legislativo. Este sábado, un sismo de magnitud 4,8 sacudió la costa venezolana y se sintió en Caracas a las 15:20 hora local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Estados Unidos envió un primer paquete de 100 millones de dólares para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno, con un segundo aporte previsto para esta semana. La OCHA anunció la asignación de 15 millones de dólares del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias y el club español Barcelona donó 100.000 euros para los damnificados.
Los daños en viviendas, vehículos, edificios y comercios se estiman preliminarmente en 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe del PNUD calcula que 1,7 millones de estructuras se ubicaban en las zonas afectadas por los dos terremotos.
Delcy Rodríguez agradeció a la comunidad internacional por su apoyo a las víctimas de los sismos en Venezuela
“A esta hora, hemos recibido el apoyo de 24 países de la comunidad internacional que han enviado un total de 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos especializados y más de 2.741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo técnico, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos para responder de manera conjunta ante la emergencia", sostuvo la presidenta encargada Delcy Rodríguez vía Telegram.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana anunció la activación de un vuelo humanitario para repatriar a nacionales dominicanos que se encuentran en las zonas impactadas por los recientes terremotos en Venezuela. La medida fue adoptada por instrucciones del presidente Luis Abinader y en coordinación con las autoridades venezolanas, según informó el propio MIREX en un comunicado oficial distribuido el 27 de junio.
Rescatistas británicos arribaron a Venezuela
La delegación británica llegó a la Base Aérea El Libertador en el estado Aragua con un contingente compuesto por 80 rescatistas, cuatro caninos especializados y más de 19 toneladas de insumos médicos y equipos de campamento destinados a apoyar las operaciones de rescate tras el doble terremoto.
Las autoridades nacionales resaltaron la respuesta solidaria de la comunidad internacional, que ha enfocado sus esfuerzos en socorrer a Venezuela luego de la emergencia generada por los sismos del pasado 24 de junio. El aporte británico se suma al despliegue de equipos de distintos países, consolidando el trabajo conjunto para atender a las víctimas y reforzar las labores humanitarias en las zonas más afectadas.