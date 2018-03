–Yo soy su padre, no el artista de la casa. No se ha establecido mi trabajo como algo a discutir, ni siquiera a comentar. Ahora, si en algún momento requieren que les cante, es porque saben que una acción mía de tal tipo puede dar alegría entre sus afectos, y entonces lo haré. Pero he tenido suerte: mis hijos me han dado mucho más de lo que me han pedido. ¿Sabes que la mayor, que dejó su actividad de farmacéutica para dedicarse al periodismo deportivo, y éste para ser madre, siempre vio conmigo los partidos del Barcelona?