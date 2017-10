–Pero supone por qué, ¿verdad?: su lista no incluyó a Canal 9, donde también brilló.

–Lo que sí sé es que Romay… Alejandro Romay era un tipo que producía mucha cosa argentina, alguna buena, alguna mala, y no sé por qué me estafó dos veces. Le inicié juicios que gané, lo que fue peor. Como consecuencia de aquellas demandas de largo tiempo, se encargó de que me crearan fama de loco, de irascible. Nadie recuerda que faltara a un ensayo o una grabación, que rompiera un camarín o una cámara –como varios han hecho–, o que les bajara los dientes a un montón de hijos de puta que señalaba en la cara como tales. Ojo, en la vida me tocó un Romay, como también me tocaría un Hugo Mancini, otro empresario, ahora a cargo de mi vestuario, que conozco hace décadas y, aunque también vino de abajo, siempre se movió de manera ejemplar. Como te hablo de uno, te hablo del otro… Mi problema es que siempre fui libre, y me lo tomé en serio. No me cierra la obsecuencia, ni soy parte del escándalo. Tampoco voy a fiestas, salvo a un estreno, una nominación, a los que siempre respondo con amabilidad. Soy un tipo tranquilo, pero con carácter. No sé mandar, y de chico me enseñaron a no obedecer porque sí. Y a no robar ni mentir. Que no me llamen es fruto de una equivocación encadenada o del triunfo de la mediocridad ante la posibilidad de darle trabajo a un tipo que sabe hacer las cosas… Soy como me educaron.