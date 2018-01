–Recién mencionaba la palabra "Corolario"… ¿Un actor de verdad, como usted, se jubila? –le preguntamos a Miguel Angel.

–Supongo que cuando no le queda qué decir o está demasiado tocado o enfermito. Sin embargo, he visto a Walter Santa Ana, que era ciego, caminando en andamios. En España soy formalmente jubilado. Ocurre que… Me viene la frase del escritor italiano Cesare Pavese, antes de suicidarse: "No es que la vida ya no tiene nada que aportarme, sino que yo ya no tengo nada que aportarle a la vida". Bueno, esas conciencias deberían poseer los políticos, la clase dirigente, y suicidarse cuando cometen los primeros adulterios, o sea, llegar a adultos adulterados… (cierra quien acaba de regresar junto a Paula Cancio al teatro La Comedia con Doble o nada, obra por la cual ganó el premio ACE).