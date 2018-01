–Alguna vez dijiste: "En el teatro no me hago amiga de todos". ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de Explosivos?

–Excelente. Trabajo con mi novio y también con Flor de la V y Gladys Florimonte, que son mis amigas. Con ellas hicimos varias temporadas juntas y, además, La Pelu en Telefe, así que tenemos mucha química y confianza. A Tyago y a La Bomba los conocí el año pasado en ShowMatch y siempre me parecieron súper laburadores. Realmente, es un placer trabajar con este grupo. Son todos talentosos.