–¿Cómo surgió este reencuentro con la equitación?

–Hace un tiempo paseaba a los perros por el country donde vivo y me acerqué a ver un concurso de salto. Ahí me encontré con Denise Dumas, que había llevado a su hija Isabella, y me contó que entrenaba en el Club Hípico Argentino. A los dos días me escribió el director de la escuela de equitación, Federico De Michelis, uno de los mejores equitadores de la Argentina, y me preguntó si no tenía ganas de volver a montar. Arranqué hace tres semanas y fue como si no hubiera dejado de hacerlo nunca. Todo gracias a la gestión de Denise.