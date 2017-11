"Recreamos una de las escenas de la peli con el vestuario original. En la alfombra roja conocí a Chris Hemsworth, a Mark Ruffalo y al director Taika Waititi. ¡Fue increíble!", cuenta la mannequin y revela: "Las redes sociales me salvaron la carrera, porque si bien trabajo desde los 14 y me va y me fue muy bien con el modelaje, nunca fui de las más altas y flacas. Cuando arranqué, mis compañeras de agencia medían 1,80 y pesaban –mojadas (exagera)– 40 kilos… A mí ni me saludaban, porque no era 'de alta costura'. Por ese entonces, ser modelo comercial no era tan común. De a poco fui haciéndome mi lugar, pero con el tiempo se tornó cada vez más difícil porque en los castings, como me venían viendo desde tan chica, ya no me contrataban".