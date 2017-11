Con 27 años recién cumplidos (su natalicio fue el lunes 6), Cande Tinelli está por estrenar como modelo su primera campaña global para Converse. Las Forever Chuck cumplieron cien años y la marca –que entre otros referentes tiene a Miley Cyrus, a Millie Bobby Brown (de Stranger things) y al rapper Tyler The Creator– eligió a Lelé por "su influencia en el Gen Z y su espíritu emprendedor, inquieto y rebelde, sin perder de lado su deseo por cambiar el mundo y su amor por los animales". Ella se desmarca: "No me gusta hacer lo mismo que todo el mundo".