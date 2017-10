Entonces Mariano Aguerre (48), DT del equipo y marido de Tatiana Pieres (la mayor de los cinco hermanos), rememora: "Fui de los primeros en llegar. Le empecé a decir: 'Gordo, ¿estás bien? ¡Hablame!'. No contestaba. Tenía los ojos abiertos, blancos… Me asusté mucho. De pronto empezó a respirar. Después me apretó la mano. Movió las piernas y me dijo: 'Me duele todo'. Ahí me tranquilicé. Y les dije a los chicos: 'Esto se gana con el corazón. No hay estrategia'".