–¿En qué sentido?

–En que ahora estoy sintiendo limitaciones: camino lento como una abuelita, estoy bastante torpe y no hay suficientes almohadones en el mundo con los que encuentre una posición cómoda para estar en la cama. Camino con las piernas abiertas, porque tengo la panza baja y no las puedo poner derechas. No me reconozco los pies: ¡son dos masas leudando! Me saco las ojotas y me queda la marca de las tiritas por una eternidad. Me lo tomo con gracia porque no dejo de asombrarme… ¡y porque no queda otra!