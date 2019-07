Además, se explaya, también se ocupa de que valoren lo que tienen: "Les explico que las cosas cuestan. Que hay que trabajar duro para conseguirlas, como hicieron sus abuelos y sus padres. Les cuento que yo crecí con algunas privaciones, que trabajé desde muy chica para lograr lo que tengo hoy. Y que lo de papá (Michael Bublé) no es 'me subo, canto un rato y ya'. Él hace un sacrificio enorme: sufre las tantas horas que no está con nosotros. Porque ellos tiene una vida 'linda', son chicos privilegiados. Y mi misión es que crezcan con conciencia de lo que pasa puertas afuera".