–Como no soy una persona envidiosa, me cuesta creer que exista gente que gaste su tiempo haciendo el mal. A mí, un día de 24 horas no me alcanza. Me levanto muy temprano y me duermo tardísimo. Los domingos trabajo hasta las dos de la mañana. Si tuviera un poco de tiempo libre no lo usaría para hacer el mal. Porque tengo hijos y todo te puede volver. Trato de ser fuerte…