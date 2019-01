–Cuando lo vi la última vez en televisión tomé la decisión de que hasta ahí iba a llegar lo que yo me iba a informar. Lo ví con un mensaje super oscuro en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: "Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables". No: yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando mi cabeza, hacé de tu vida lo que quieras. Yo ya estoy del otro lado. Me fui de la novela hace seis años, hace cinco que no actuaba, viajé, terapia, me metí en un viaje de autoconocimiento muy profundo, hace un año lo conté a la prensa.