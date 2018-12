"De entrada me costó creerlo. 'No puede ser de Juan, una persona que no aparentaba', pensé… ", dice Brenda Asnicar (27) recapitulando sus sensaciones del martes 11 de noviembre, cuando observó las imágenes en las que Thelma Fardin denunciaba por violación a Darthés. "Me revolvió el estómago y lloré", agrega. Y continúa: