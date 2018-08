An: No, porque Agustín no va a volver a Uruguay. Se va a quedar en Argentina y nos vamos a ver muchísimo. ¿No?

Ag: Hay que ver. Lo estamos charlando. Pero sí, nos vamos a extrañar.

An: ¡Ay! Yo lo voy a re extrañar. Espero que no te vayas a vivir a Uruguay, porque me muero. Nah, no te vas a volver…

Ag: Tengo contrato hasta diciembre. ¿Qué querés que haga acá? Tengo mi casa, mi familia y mis amigos allá. Acá estoy solo.

An: ¡¿Qué?! ¡Ah, bueno!

Ag: Sí, sé que estás vos, pero no te voy a llamar todos los días para decirte: "Hola Angela, me siento solo; voy para allá". Me vas a decir que estás haciendo algo y yo me voy a quedar todo triste.

An: ¡No te vas a ir!

Ag: Bueno, ni yo sé las vueltas de mi vida.