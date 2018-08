Peter: Henos aquí juntos, ¡de nuevo!

Chino: La banda de 3 leches otra vez reunida.

Toto: Aclaremos a los lectores que es el grupo que formamos por WhatsApp. Nació como Los turros. Luego se rebautizó.

P: Igual, admitamos que nos habíamos cruzado en la vida bastante antes. Toto, por ejemplo, a mí me conoció en bolas.

T: Compartía con mi papá, en teatro, la obra Equus (2015/6). Un día me llevó a verla y, cierto, ahí el tipo aparecía desnudo. ¿Y ustedes?

Ch: Con Peter nos habíamos encontrado en un premio, alguna fiesta.

P: La primera vez vos me gritaste: "¡Alejandro Puccio!". Me di vuelta y nos pegamos un abrazo de Alejandros Puccio, ya que el Chino lo personificó en la serie Historia de un clan, y yo en la película El Clan. Al margen de aquella anécdota, nosotros tres nos terminamos de conocer bien durante los ensayos.

T: Nos recuerdo sentados en un auto, y a los cinco segundos transformados en hampones. Puedo admitir que ésos fueron los días más divertidos.

Ch: Ahí afianzamos la relación entre los personajes y una amistad más allá de la actuación.

P: El humor también nos unió un toco.