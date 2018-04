–A los diez años empecé a soñar con protagonizar un musical en calle Corrientes. Siempre supe que es un anhelo de muchas. Y me dediqué a formarme. No dejé de estudiar baile, canto y actuación. Ni me tomé un año sabático. Mi familia me pagó las clases. Me llevó y me trajo adonde hiciera falta. La clave fue estar preparada para las oportunidades. En muchos castings me dijeron que no. Pero cuando se cerró una puerta, se abrió otra. De hecho, después de dos años trabajando con Pepito Cibrián –lo primero que hice–, me probé para un musical de Pinti. Llegué a estar entre las ocho finalistas, ¡y no quedé! Lloré mucho. Sentí que se había ido la oportunidad de mi vida. Entonces supe del casting del Bailando y me presenté, después de que me insistieran mis compañeras de danza, porque "no me interesa: todas bailan en bolas". Quedamos dos sobre cinco mil. Y el Bailando me dio popularidad, entre otras cosas. Porque creo en ir a buscar las oportunidades, más allá de soñarlas. Aunque suene cursi.