–Hasta la llegada de Felipe decías que la pareja a distancia era un buen ejercicio de libertad, que no necesitás un marido full time para sentirte contenida. ¿Mantenés esa teoría?

–Bueno, básicamente todo eso que te dije de la fascinación que me generaba la incertidumbre de una vida así… todo eso, ¡lo tiro por la borda! (risas). Creí que tenía manejado el temita de la distancia, hasta que hace un par de días Rama tuvo que viajar a Salta por unas horas. Me sentí una nena a la que le arrebataban la mamadera. ¡Qué angustia! Realmente, estamos ante un desafío. Y me provoca adrenalina. Pero si logramos hacer crecer un amor tan fuerte a la distancia, ¿por qué no una familia? Después de todo, es la realidad de muchos que trabajan lejos de su casa. Y para nosotros, una linda forma de estar juntos, libremente. Cómo lo articularemos, realmente aún no lo sé… ¡Ya no me resulta ningún guión!