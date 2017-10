–Llevás seis años sin pareja. ¿Qué te pasa con la opinión de la gente en ese sentido?

–Casi seis años. (Risas) "¿Cómo puede ser?", me dicen. Y a mí… ¡me chupa un huevo! Literal. Me llevo bien con mi soledad. No me torturo. Me gustaría tener un novio. Me gustaría casarme. Pero tiene que aparecer. Yo no creo en forzar nada. Tengo mis tiempos, buenos amigos, una familia unida y un trabajo que me encanta.