UN AMOR SIN CEREMONIAS. "A los chicos que me gustaron siempre me los levanté yo", cuenta. "El único que me encaró fue mi novio actual". Aunque Ramiro Gayoso –concesionario de un natatorio, "porque no salgo con gente de mi especie (bromea)"– nunca le ofrecerá matrimonio. "Ya me dijo que no cree en eso. Después de todo, sé que no voy a sentir que él es más mío por una firma. Además, jamás soñé con fiesta y vestido blanco. Me parece una gran pérdida de tiempo y dinero. ¿No es una locura tanta guita para una sola noche?", reflexiona. "Si alguna vez remota lo hiciéramos, sería en la playa, con nuestros amigos y en ojotas".