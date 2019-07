La cantante Miley Cyrus está en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que su álbum She Is Coming está teniendo muchísimo éxito en todo el mundo. Sin embargo, en la vida no es todo alegría: la cerdita que adoptó hace algunos años acaba de fallecer. "Mi querida amiga Pig Pig ha fallecido, te voy a extrañar siempre", escribió la cantante en las historias de Instagram. "Gracias por las risas y los buenos tiempos, nena", agregó.