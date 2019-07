Hacía muy poquito, la más famosa del clan Kardashian publicaba en redes: "Por fin puedo compartir con ustedes este proyecto que he desarrollado durante el último año. He sentido una inmensa pasión por esto desde hace 15 años. Kimono es mi apuesta en ropa modeladora y la solución para las mujeres trabajadoras. Siempre he cortado la ropa interior para darle un estilo propio, y muchas veces me ha pasado que no podía encontrar prendas modeladoras que encajaran con mi tono de piel, así que necesitábamos una solución". Así daba a conocer que comercializaría las fajas en nueve colores y talles que iban desde el XXS al 4XL.