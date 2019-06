"Después de que nos conocimos, él se tuvo que ir bastante al campo por trabajo y la seguimos por chat", siguió Marengo y explicó que empezaron a salir al poco tiempo que Eduardo se separó de su ex, Karina Antoniali. "Venía de una separación. Siempre le digo que me encontró y no tuvo tiempo ni de joda, porque fue como muy seguido. Después se operó de la columna. Nos acompañamos en muchos momentos", señaló.