Con la voz del uruguayo Fer Vázquez, la colombiana Valeria Emiliani y la boliviana Megamy Bowles, demolieron a puro ritmo con hitazos como Me voy, Locuras contigo, Yo te propongo, Noche loca y Cuando se pone a bailar. Ante la insistencia, volvieron a tocar Me voy. Uno de los más entusiasmados fue Pedro Alfonso, que junto a Tomás Fonzi y Diego Ramos se treparon al escenario y no lo dejaron hasta después de media hora, cuando la cumbia pop dejó su lugar a las bandejas del DJ Martín Allende, de Festival Djs, también encargado de la puesta de luces, efectos y sonido de los shows.