Sobre por qué no lo contó en su momento, explicó: "Me lo guardé muchos años, por todo esto mismo, por miedos. Siempre viví con mi mamá y sentía que le iba a hacer mal, entonces nunca conté nada. Además, como yo tenía 13 años, no entendía qué era lo que había pasado. La verdad es que no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, y él (el violador) me decía que no debía contar nada porque en ese momento mi papá era policía federal y nos iba a matar. Yo estaba con mucho miedo, no sabía cómo reaccionar. Lo mantuve en secreto hasta hace un par de años, cuando se lo pude contar a un par de mis amigos".