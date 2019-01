"Yo estaba de espaldas. Acababa de tener a mi hija Esmeralda así que claramente no me podía parecer a María, que es la mujer de Darthés y tiene un lomazo. Él vino de atrás, dijo 'vamos a comer', y me pegó en la cola con mucha intención. Yo pegué un salto, incluso estaban Pablo (Novak, su ex marido) y mis amigos. Me dijo 'uy me confundí' y la mujer se rió. Fue una situación incómoda. Ahora me hace más ruido", contó Campbell en diálogo con Fabián Doman.