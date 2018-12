"Fueron dos días muy difíciles para mí por todo lo que pasó con Thelma. No puedo creer estar hablando de esto en la televisión. Ayer empezamos a hablar del tema con Meme (Bouquet, su marido). Me fui a ensayar y le mandé un mensaje a Meme. Le dije que tenía que hablar con él y le conté, por primera vez, que tuve un abuso sexual a los once años. Lo charlé mucho con él. No lo sabía nadie, ni siquiera mi papá y mi mamá. Yo fui una chica recontra cuidada, pero me pasó y les puede pasar a todas las mujeres. ¡Es el momento para que todas las mujeres que lo pasaron lo digan y que no le pase nunca más a ninguna mujer!", contó en el piso del Bailando, ante la conmoción de los presentes.