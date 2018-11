Luego, Cabito dio detalles de su situación de salud y dio a entender que Matías Martin quiso que él deje el programa antes por este motivo: "Respecto a mi salud también se dijo que me jugó en contra y es verdad. Lo que tengo para decir es que la obesidad no es una elección, por ahí si tenés la suerte de no serlo o ningún familiar la sufre no sabes de lo que te estoy hablando. Pero cuando sos híper obeso tenés trastornos de sueño y te quedas dormido en cualquier lado, manejando, sentado o en una radio. Básicamente porque te falta el oxígeno. En ese momento hace casi 2 años me dijeron que yo no seguía por este motivo y gracias a la enorme gestión de quien era en ese momento el gerente artístico hizo que de vuelta la situación y la opinión de quien me había dicho que no seguía, que informemos que después de mi operación yo volvía al aire", enfatizó,