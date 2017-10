"En donde más siento el cambio es en que no soy más diabético y no tomo medicamentos para la diabetes. Y después también la movilidad", contó, y explicó en qué consiste su rutina física: "Hago solo ejercicio anaeróbico, tengo que recuperar masa muscular. No estoy haciendo nada aeróbico como correr, estoy levantando pesas, haciendo fierros y con un personal trainer al lado todas las mañanas en el gimnasio. No es que hago lo que se me antoja. Como alumno soy súper obediente, tengo un 10 felicitado. Para eso no soy vago, lo soy para otras cosas".