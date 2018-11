A: Después de haber visto cómo se hace este formato por dentro te diría que sí, que hubiera participado. Por la forma en que se cuida a cada participante y cómo buscan hacerlo crecer. La Voz Argentina no es una carnicería. Cuida a cada persona para sacar lo mejor de ella.

R: Cuando yo comencé, los realities no existían. Había festivales de cantantes… ¡y yo me anotaba en todos! Seguramente hubiera hecho el casting…

S: Creo que sí. En mis inicios, Buenos Aires quedaba lejísimos y no había plata. Pero lo hice de alguna manera en muchos concursos, como cuando a los quince fui a Cosquín. Cuando uno quiere llegarle a la gente busca las oportunidades. Siempre que no vaya en contra de su esencia. Yo no me traicionaría. Creo que no lo hice nunca… aunque alguna cosita puede haber pasado, porque uno no es perfecto. Porque el éxito es el peor momento de un artista. Hay que cumplir con la demanda que uno genera, y eso no siempre es sinónimo de que todo está bien.

T: Yo nunca me imaginé nada de lo que me pasó. Iba al colegio doble turno y se dio… Claro que me recuerdo bailando y cantando frente al espejo. Pero lo hacía por amarlo; no pensé que sería mi carrera. Intuyo que me hubiera anotado, porque mi familia me habría apoyado.