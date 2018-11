"Para ser clara: a mi si me dicen que estoy más gorda o más flaca no me interesa.. Me molesta muchísimo ver este tipo de comentarios en redes sociales (mías o de cualquiera) porque quizás del otro lado hay chicas leyendo que se sienten inseguras o no están conformes con su cuerpo y estos comentarios lastiman", siguió. Y agregó: "Yo en mis redes promuevo la aceptación y el amor propio. No un número en una balanza o mucho menos lo que nos diga alguien atrás de un celular. Fin del tema para mí".