Luego detalló cómo fue su reacción al ver el arma: "Vi que el auto me dejaba como un hueco entonces aceleré, le choqué la trompa y me escapé. Sinceramente no sé si hice bien o mal, yo nada más pensé en que estábamos en la puerta de la casa de Flor, que su familia estaba adentro… no se sabe qué puede pasar y me salió eso".