Por supuesto que el no haber logrado que su hija cambie la fecha de la fiesta fue algo que le dolió, y mucho. "Si algo hice durante toda mi vida, fue defender a mi gente y ayudar a mi familia cuando Dios me dio la oportunidad de tener un dinero. Lo hice con mis compañeros de la Selección argentina, y lo hago ahora, que soy la cabeza de un grupo de gente que necesita el ascenso para poder tener un futuro mejor. Muchos se creen que en Dubai se bañan con dólares, pero no es así. Hay chicos que no tienen ni para botines. No podía dejarlos solos. Le pedí a Dalma que cambiara la fecha, porque acá en un mes no quedan ni los camellos. Entre el calor y el Ramadán, no hay actividad. Pero no tuve suerte. Desde el cielo, la Tota está orgullosa de mí, porque sabe que fui responsable. Sé que Dalma fue feliz igual", le confió a GENTE desde Dubai.